Covid-19 : la traque du virus dans les eaux usées va-t-elle prendre fin ?

Dès le début de la pandémie, "nous avons mis en place un réseau de 150 stations, financé par le ministère de la Recherche", explique à LCI Vincent Maréchal, virologue et co-fondateur du réseau Obépine. "L'Europe a ensuite trouvé que ces systèmes fonctionnaient bien et a émis une recommandation invitant tous les États membres à développer des réseaux de surveillance similaires. La réaction de l'État français a été de créer une structure dédiée : Sum'Eau."

Pourtant, le réseau Obépine doit arrêter de traquer le virus dès le 31 janvier 2022, faute de financement. "Le ministère de la Recherche a arrêté de nous financer sur ce volet en juillet", détaille Vincent Maréchal. "Dans cette période de rupture, nous avons invité le ministre de la Santé à financer notre réseau de surveillance jusqu'en octobre, puis fin janvier."

Et ensuite ? "Entre le 31 janvier et la reprise par un dispositif d'État, il y aura un trou", prévient-il. Un comble, alors que le Conseil scientifique prévoit un début d'année 2022 avec des contaminations se comptant en centaines de milliers quotidiennement. "Nous avons prévenu les collectivités. Certaines nous ont fait savoir qu'un financement propre pourrait être trouvé, avec l'idée de durer le plus longtemps possible jusqu'à ce que l'État remette en place un dispositif qui fonctionne. Mais aujourd'hui, nous suivons 40% de la population française. Ce ne sera pas le cas au 1er février."