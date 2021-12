Covid-19 : le gouvernement espère une adoption du pass vaccinal "avant la fin janvier", annonce Gabriel Attal

INCITATION - L'exécutif espère pouvoir faire adopter le pass vaccinal, qui doit remplacer le pass sanitaire, "avant la fin du mois de janvier", a indiqué dimanche Gabriel Attal. Le texte pourrait ensuite être promulgué "dans la foulée".

Le gouvernement ne veut pas traîner. Après avoir annoncé la mise en place à venir d'un pass vaccinal qui viendra remplacer le pass sanitaire, l'exécutif espère désormais obtenir l'approbation du Parlement le plus rapidement possible. L'objectif est que le projet de loi soit "définitivement adopté et promulgué avant la fin du mois de janvier pour qu'il puisse entrer en vigueur dans la foulée", a affirmé ce dimanche 19 décembre Gabriel Attal, sur le plateau de LCI.

Les ministres espèrent mettre la pression sur les non-vaccinés dans une "course contre la montre" face à la cinquième vague du Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron en France. Et cela semble déjà porter ses fruits. "Ce week-end", soit depuis cette annonce, "on a vu une augmentation des rendez-vous pris pour une première injection", s'est félicité le porte-parole du gouvernement, évoquant le chiffre de 16.000 rendez-vous de primovaccination pris samedi. Il reste autour de 5 millions de Français éligibles qui n'ont reçu aucune injection, a-t-il encore précisé. "C'est eux qu'il faut aller convaincre encore une fois, en prenant des mesures, comme on le fait avec le pass vaccinal, mais aussi en utilisant la pédagogie", martèle-t-il.

Les centres commerciaux et transports pas concernés

Le champ exact d'application du pass vaccinal va être discuté au Parlement. Auparavant, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevra lundi les partenaires sociaux. "Les représentants du patronat et des salariés, et les syndicats, pourront faire état de leurs propositions, de leurs doutes, de leurs critiques auprès du gouvernement puisque dès demain il y a des concertations" avec Mme Borne, a souligné Gabriel Attal. Puis, mardi, le Premier ministre, Jean Castex, va recevoir les groupes parlementaires. Le texte doit ensuite arriver devant les députés le 5 janvier et promet déjà de nouveaux débats houleux avec les oppositions, dont une partie est contre le pass. "Si on devait aller en ce sens" d'une extension à de nouveaux lieux, les parlementaires "définiront le périmètre : qui ça concerne, qui contrôlerait", a indiqué le représentant de l'exécutif. "Pour l'instant, la base de travail, c'est vraiment le périmètre qu'on connaît pour le pass sanitaire, c'est-à-dire les restaurants, les bars, les lieux de culture, les salons, les foires et les grands rassemblements", a-t-il conclu, excluant pour le moment les "transports du quotidien et les centres commerciaux".

Selon les chiffres de Santé publique France dimanche, 52,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection du vaccin contre le Covid-19, soit près de 78% de la population totale, et 51,4 millions ont désormais un schéma vaccinal complet. Pourtant, alors que les contaminations dépassent les 50.000 par jour sur une semaine, le nombre de patients en réanimation est reparti à la hausse, approchant des 3000.

MG. avec AFP Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.