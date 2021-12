Covid-19 : les pharmacies bientôt en rupture d'autotests ?

Des tests bientôt introuvables ? Alors que les Français sortent tout juste des repas de Noël, ce dimanche 26 décembre, les pharmacies, elles, font face à un problème de taille : près de six officines sur dix ne sont plus en mesure de proposer des autotests.

Cette rupture de stock quasi-générale trouve ses racines dans l'approvisionnement des pharmacies. Les grossistes médicaux n'ayant pas de stock non plus, les fabricants homologués se tournent de plus en plus vers les tests antigéniques. Plus efficaces dans les dépistages, ils pourraient bien remplacer les autotests jusqu'ici proposés au sein des pharmacies avant la fin de l'année.