Pass vaccinal : 2 Français sur 3 y sont favorables, selon un sondage

Même l'hypothèse d'une mise en place du pass sanitaire au travail, qui ne figure pas dans le projet de loi qui sera porté devant les parlementaires, est accueillie favorablement par la plupart des Français. Selon ce sondage, 37% de la population se déclare "très favorable" à cette mesure, et 27% "plutôt favorable". Une fois encore, aucun parti politique ne regroupe majoritairement de sympathisants opposés à ce projet.

Ainsi, selon ce sondage, 65% des sympathisants de La France insoumise approuvent la mesure du gouvernement Macron, ainsi que 59% de ceux du Rassemblement national. Les sympathisants de la République en marche (90%), des Républicains (76%), du Parti socialiste (73%) et d'Europe Écologie-Les Verts (65%) soutiennent également majoritairement cette démarche.

Un avis partagé par les Français de tous bords politiques. Malgré les fortes réticences de Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (RN) , qui promettent tous deux de revenir sur le pass vaccinal s'ils accèdent à l'Élysée en avril 2022, la plupart de leurs partisans valident le projet du gouvernement.

À la veille du deuxième Noël sous Covid-19, les Français se montrent toujours prudents, même si 90% d'entre eux comptent le fêter par un dîner ou un déjeuner en famille. 59% de la population prévoit de rester chez elle, et 41% anticipe un déplacement (contre 34% l'an dernier). Ils se réuniront aussi en plus grand nombre que lors du Noël précédent : 7,3 personnes en moyenne autour de la table, contre 5,5 il y a un an. Près d'un quart de la population (23%) prévoit même de se réunir à plus de dix.

Les préconisations du gouvernement et des autorités scientifiques ne seront d'ailleurs pas forcément écoutées lors des deux prochains jours. 57% des Français prévoient de ne pas respecter un mètre de distance entre chaque personne, 72% ne porteront pas de masque, et 75% ne se feront pas tester et ne demanderont pas aux autres convives de se faire dépister. 48% de la population assure toutefois qu'elle se réunira avec moins de personnes que lors d'un Noël habituel.

Sondage réalisé par Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro via internet les 21 et 22 décembre auprès d'un échantillon de 1006 Français représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans.