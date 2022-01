Centres fermés, queues interminables... Pharmacies et laboratoires submergés par les demandes de tests

En pharmacie, en laboratoire, à Paris comme en région, vous en croisez partout : des files d'attente interminables. Et pour cause : la France a récemment battu tous ses records de nombre de tests : près de sept millions ont été réalisés la semaine de Noël.

Dans le laboratoire Biogroup à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), l'afflux de patients rencontré ces derniers temps est inédit. "Il y a une montée en puissance des demandes. On était, sur la semaine de Noël, à peu près à 100 demandes de PCR par jour, on est à plus de 300 aujourd'hui. Et sur ces 300, on a à peu près 50% de positifs, ce qui est énorme", indique le Dr Jean-Marc Breton, biologiste médical de l'établissement.

Alors, pourquoi ces demandes de test par centaines de milliers en France ? La semaine dernière, plus d'un million de personnes ont été contaminées dans le pays, et donc testées. Si chacune d'entre elles a au moins trois cas contacts, c'est déjà plus de trois millions de Français à dépister. Car le nouveau protocole prévoit qu'un test est nécessaire pour retourner travailler ou aller à l'école. Cela représente la grande majorité des patients aujourd'hui.