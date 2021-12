Covid-19 : le délai pour le rappel vaccinal ramené à 4 mois, annonce Jean Castex

Face au variant Omicron, "les premières données scientifiques montrent qu'avec deux doses, le vaccin semble efficace à 70% contre les formes graves, avec trois doses, cette barrière dépasse les 90%", a indiqué le Premier ministre, qui s'est félicité par ailleurs d'un nouveau record de vaccination ce vendredi avec "plus de 950.000 injections".

"Plus de 17 millions de Français sont pleinement protégés et 25 le seront sans doute d'ici à la fin de l'année", a-t-il poursuivi. Et de préciser : "Nous nous fixons un objectif plus volontariste encore pour les semaines à venir. Nous avons les doses. J'ai demandé au ministre de la Santé, Olivier Véran, en concertation avec les élus, les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers, les bénévoles et les étudiants, d'organiser ces prochains jours les conditions de cette mobilisation exceptionnelle". Pour ce faire, "l'État mobilisera des militaires formés à cet effet", a souligné Jean Castex.