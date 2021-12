Covid-19 : y aura-t-il assez de tests pour les fêtes de fin d'année ?

Les Français rencontrés ce samedi 17 décembre au matin ont tous le même programme. "On va se faire tester avant Noël", témoigne une jeune femme dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. À une semaine des fêtes de fin d’année, les longues files d’attentes devant les laboratoires sont de retour. En région parisienne, certains attendent depuis plusieurs heures déjà. "Ça fait quasiment deux heures qu’on attend et il reste encore un peu de queue", affirme un jeune homme.

Même chose dans un autre laboratoire parisien : 70 tests PCR par heure sont réalisés. Alors pourrons-nous tous nous faire tester ? "Évidemment, on ne va pas pouvoir tester 60 millions de Français la veille de Noël, ça, c’est évident", répond le Dr Caroline Gutsmuth, médecin biologiste au laboratoire Biogroup de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). "Les équipes sont fatiguées et puis elles doivent partir aussi, forcément, on va avoir des gens en congés", ajoute-t-elle.

Dans une autre pharmacie parisienne, Yorick Berger, secrétaire général de la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris, est plus optimiste. 2000 tests antigéniques et autotests viennent d’arriver. "On sera quand même très tendus parce qu’il faut les stocker aussi, ces tests. Il y a une grosse logistique, mais on arrivera à tenir le coup", assure-t-il.

Alors, pour éviter les embouteillages à la veille du réveillon, il est recommandé d’anticiper la prise de rendez-vous ou l’achat d’autotests. Dans tous les cas, le respect des gestes barrières limitera le risque de contamination.