Cinquième vague du Covid-19 : la préfecture du Nord renforce les contrôles à la frontière belge

Toutefois, cette obligation "ne concerne pas les déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité", a précisé le préfet. "Les déplacements terrestres d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence" et "les déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un test ou examen de dépistage" ne sont pas non plus concernés.

Par ailleurs, après la publication d'un nouveau décret signé par le Premier ministre et daté du 10 novembre, le préfet du Nord a précisé ce samedi que de nouvelles mesures sanitaires vont s'appliquer prochainement dans son département tout en rappelant le maintien du port du masque pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans les files d'attente, les regroupements de plus de 10 personnes, ou encore les fêtes foraines.

Quant au pass sanitaire, il reste obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture, les bars, les restaurants, y compris sur les terrasses, dans les foires et salons professionnels, dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans les transports publics pour les déplacements de longue distance interrégionaux. "De nombreuses opérations de contrôle de l'application du pass sanitaire ont été menées ces derniers jours et se poursuivront dans les jours à venir", a encore prévenu la préfecture.