Quatre nouveaux milliardaires français au classement "Forbes", dont le PDG de Moderna

Deuxième entrée, celle d'Olivier Pomel, à la 34e place avec 1,5 milliard d'euros. Le PDG de la société de surveillance du cloud Datablog détient 6% des actions qui ont vu leur cours s'envoler de 39% après le premier jour de cotation au Nasdaq. La capitalisation boursière de la société qu'il a cofondée et qui est présente dans 24 pays a déjà atteint 10 milliards d'euros. Suit François Feuillet à la 35e place avec une fortune d'1,5 milliard d'euros. Le PDG de Trigano détient 58% des parts de ce groupe leader européen des camping-cars et possède 9,5 hectares de vignes de grands crus, selon Forbes .

Les Français s'imposent parmi les fortunes mondiales. Le magazine Forbes a dévoilé son traditionnel classement des milliardaires en 2021, et la France est passée de 39 à 42 milliardaires entre 2019 et 2020 - Olivier Dassault décédé dans un accident d'hélicoptère en mars étant sorti du classement. Le Marseillais Stéphane Bancel a fait son entrée dans le tableau, se classant directement à la 23e place. L'homme de 48 ans détient 8% du capital de Moderna Therapeutics, société américaine en pointe dans la course aux vaccins anti-Covid. Sa fortune est estimée à 3,5 milliards d'euros.

Enfin, Yves-Loïc Martin, fait son entrée à la 36e place avec 1,4 milliard d'euros. Il est le frère de Gilles Martin qui a fondé les laboratoires d'analyse Eurofins Scientific, positionnés dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Il en est aujourd'hui administrateur et détient 11% des parts, selon Forbes.

Suivent les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel (28,8 milliards chacun), Emmanuel Besnier, héritier de Lactalis (15,9 milliards), Patrick Drahi, propriétaire via Altice de BFM, Libération et RMC (9,8 milliards), Rodolpe Saadé de l'armateur français CMA-CGM (9 milliards), Xavier Niel propriétaire notamment d'Iliad-Free et du Monde (7,3 milliards) et Alain Mérieux de l'empire pharmaceutique bioMérieux (6,8 milliards).

En ce qui concerne le classement global, c'est Jeff Bezos qui conserve en 2021 sa place d'homme le plus riche du monde. La fortune du patron d'Amazon est estimée à 177 milliards de dollars.