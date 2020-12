Clément Beaune nie toute pression française en faveur de Sanofi dans les achats de vaccins par l'Europe

Invité ce lundi de France Inter, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a tenu à réagir à une série d'accusations détaillées il y a quelques jours par le quotidien allemand Der Spiegel. Le journal, dans un article du 18 décembre, assure que la France a fait pression pour que le laboratoire Sanofi soit privilégié dans le cadre des achats de vaccin diligentés à l'échelle européenne. Une forme de lobbying qui aurait conduit à réduire les achats du vaccin développé par Pfizer/BioNTech, le premier à avoir reçu les agréments nécessaires à une large diffusion. Ces mises en cause, Clément Beaune les dénonce aujourd'hui avec vigueur, et soutient que dans le contexte actuel, l'Europe aura besoin de tous les vaccins disponibles.

Pour appuyer son propos, il souligne que plusieurs commandes ont été réalisées pour des volumes supérieurs à ceux conclus avec Sanofi, et que le pays d'origine des laboratoires n'a pas été un critère mis en avant. Le vaccin Pfizer-BioNTech ? "On ne l'a pas retardé, évidemment. Arrêtons d'opposer les uns aux autres, on a besoin de tous les vaccins", a tonné Clément Beaune.

Dimanche, c'est la ministre déléguée chargé de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui évoquait sur Twitter une "hypothèse [...] totalement fantaisiste", écartant d'un revers de main les mises en causes du Spiegel. "Comment expliquez-vous dans ce cas que les contrats passés avec Astra Zeneca, Curevac (entreprise allemande) et Janssen comportent plus de doses que celles commandées à Sanofi ?", a-t-elle rétorqué.