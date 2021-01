Marseille : situation virale "inquiétante", 8 cas positifs au variant britannique

Après avoir passé les frontières, le variant anglais poursuit son expansion en France, et notamment à Marseille, où 23 personnes ont été diagnostiquées positives au sein d'un cluster familial "élargi" à 46 personnes, d'après la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a invité à la plus grande vigilance. Jusqu'alors, la variante anglaise du virus a été détectée chez au moins huit personnes, a indiqué Michèle Rubirola, première adjointe déléguée à la santé, dimanche10 janvier lors d'une conférence de presse. "Il y a une réalité virale à Marseille qui est inquiétante", a estimé Benoit Payan, maire PS de Marseille. "Désormais chaque minute compte pour endiguer la propagation de la souche anglaise."

"Le cas [de variant anglais] aurait été détecté dans le centre-ville de Marseille et déclaré variant anglais du Covid par les services de l'IHU Méditerranée Infection, du Pr. Didier Raoult", a indiqué France 3 PACA, citant l'ARS. Le patient zéro ferait partie d'une famille de cinq personnes, expatriées au Royaume-uni et venues en vacances dans le sud de la France. Ils se seraient contaminés lors d'une "fête familiale", selon Michèle Rubirola, et seraient depuis repartis, toujours selon l'ARS. Ainsi, d'après La Provence, quatre arrondissements de la ville sont particulièrement concernés : le 7e, 8e, 9e et le 12e.

"Il nous faut réagir immédiatement, nous souhaitons que l'on sorte des schémas habituels de la crise et tout faire pour tracer, tester et isoler en urgence tous les porteurs potentiels de la souche britannique", a ajouté le maire de Marseille, détaillant les moyens déployés pour freiner la propagation du variant, 50 à 70% plus contagieux selon les scientifiques britanniques. Selon l'ARS, une quarantaine de marins pompiers de Marseille effectuent "des prélèvements de surface et des prélèvements des eaux usées au sein des lieux d’habitation des personnes testées positives et issues du foyer épidémique". En effet, il apparait depuis le printemps que l'analyse des égouts permet de détecter efficacement la présence du virus. "En fonction des résultats de ces prélèvements, des dépistages pourront être proposés aux personnes potentiellement exposées au Covid-19", poursuit l'ARS.