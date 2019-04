Cocaïne: le cri d'alarme de Palmade

Pierre Palmade a été lavé des accusations de viol à l'égard d'un jeune homme. Quinze jours après les faits, il a parlé de son addiction à la cocaïne dans le journal Le Parisien. Il dit que cela fait 20 ans qu'il essaye de sortir de cette "saloperie". En effet, en prenant de la cocaïne, on devient très vite dépendant. Elle offre une phase stimulante et euphorisante au départ qu'une fois l'effet estompé, le cerveau en redemande. Quid des effets secondaires et les risques ? Découvrez également s'il faut craindre le moustique tigre.