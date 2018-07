Comment bien choisir les lunettes de soleil de toute la famille en fonction de son type de vacances

Plusieurs critères doivent entrer en ligne de compte dans votre choix de lunettes de soleil et notamment celui des verres. Difficile à rayer et confortable, le minéral tend à disparaître car lourd et peu résistant aux chocs. On lui préfère désormais le verre organique, léger et résistant mais plus fragile aux rayures. Celui-ci stoppe la quasi-totalité des rayons UV. Le polycarbonate a les faveurs du moment car il regroupe bon nombre de qualité (légèreté, résistance, finesse, protection UV à 100%). Mais cela a souvent un coût.





Ce ne sont pas parce que vos verres sont foncés qu'ils stoppent le passage des rayons UV. Cela est le rôle de verres teintés qui filtrent une partie de la lumière et améliorent le confort de vision au soleil. Vous pouvez craquer pour des verres colorés ou miroirs, mais vérifiez toujours l'indice de protection UV. Parmi tous les traitements que vos verres peuvent recevoir, c'est le plus utile pour des lunettes de soleil. Vous pouvez également opter pour un traitement anti-traces qui laisse glisser l'eau sur les verres en plus d'éviter les traces de poussière ou de doigt. Les verres photochromiques foncent selon l'intensité lumineuse et s'adaptent en conséquence. C'est le nec plus ultra pour des passages fréquents de l'ombre à la lumière, mais ce n'est pas sans répercussion sur le prix final.