Comment désengorger les urgences ?

Dans l'Hexagone, les urgences comptent 20 millions de passages par an et le 15 reçoit 25 millions d'appels. Le gouvernement a promis dans les semaines à venir l'annonce d'une réforme de l'hôpital et des urgences, actuellement à bout de souffle. Parmi les dix-neuf propositions de réforme, il y a l'obligation pour les médecins généralistes de prendre en charge les premiers soins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.