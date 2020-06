Comment l'air est-il renouvelé dans les avions et les trains pour éviter la propagation du virus ?

Que ce soit à bord d'un avion ou d'un train, un système d’aération assure d'ores et déjà en temps ordinaire la qualité de l’air. De quoi limiter la circulation des virus et notamment celle du coronavirus actuellement ? Nous savons aujourd’hui que le Covid-19 se transmet via de minuscules gouttelettes, pouvant rester suspendues dans l'air durant plusieurs minutes, que nous émettons lorsque nous parlons ou nous éternuons, par exemple.

Si la règle d’un siège condamné sur deux a pris fin, le port d’un masque de protection reste obligatoire pour le moment. Grâce à une bonne filtration de l’air dans les cabines, le risque de contamination est encore plus limité. "A bord des derniers avions, l’air est renouvelé toutes les deux minutes. Et pour améliorer encore les choses, l’air circule de manière verticale", explique Louis Bodin, spécialiste météo et innovation sur TF1.