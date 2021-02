Comment le mal de dos a-t-il évolué dans le temps ?

Depuis la fin du XXe siècle, le secteur tertiaire accapare environ les trois-quarts des emplois en Europe. Les cadres et employés de bureau passent désormais la majeure partie de leur temps assis devant un ordinateur. Les ouvriers, penchés sur leur tache répétitive dans une usine, à l’étroit au fond des mines de charbon ou avachis dans les champs à cueillir fruits et légumes, se font de moins en moins nombreux grâce, entre autres, au progrès technique.

Pour comprendre, il faut garder en tête que le dos s’adapte aux activités que nous lui proposons. Certes, la manutentionnaire ploie beaucoup son dos, porte des objets parfois très lourds et reste debout la majeure partie du temps. Elle risque de faire des faux mouvements et de provoquer ainsi des douleurs mécaniques. Mais elle mobilise son dos, le muscle et le garde sous tension. Sur sa chaise de bureau, le col blanc voit sa masse musculaire dorsale et abdominale fondre. Sa ceinture abdominale atrophiée et peu entretenue ne le protège plus des différents aléas de la vie. S’il ne fait pas de sport de loisir, il expose son dos à de douloureuses lombalgies.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus d’un quart des adultes et 80 % des adolescents n’atteignent pas le niveau d’activité physique recommandé pour favoriser une bonne santé. L’organisation onusienne alerte, rapports après rapports, sur les dangers de cette sédentarité galopante.

>> Toutes les infos sur Le mal au dos sur Doctissimo