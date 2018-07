Comment réconcilier les enfants et la nature ?

La plupart du temps, les enfants préfèrent rester à la maison par crainte de nouveauté. Pourtant, le fait de les couper de leur environnement habituel leur permet d'apprendre à se déstresser. En général, quatre enfants sur dix ne jouent jamais à l'extérieur pendant la semaine. En Normandie, accompagnés de guide, des enfants partent chaque semaine à la découverte de la nature, dans le but de développer sa cognition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.