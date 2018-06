Comment se débarrasser d'un tatouage ?

Si l'envie vous venait de vous faire graver sur votre peau un dessin, choisissez bien votre motif. Car l'effacer n'est pas une mince affaire. En effet pour détatouer, on utilise le laser qui va exploser l'encre du tatouage. Mais cette méthode peut provoquer une légère sensation de picotements voire de brûlure. Il faut au moins dix séances sur un an chez le dermatologue pour enlever complètement un dessin classique. Face à l'explosion de la demande pour le détatouage, des salons d'esthétiques ont aussi développé leur propre technique. Il s'agit d'injecter d'acide lactique sous la peau. Une solution plus accessible et pas besoin d'être médecin pour l'appliquer.



