Comment se protéger des nuisances sonores

La Une de Libération s'est focalisée sur les nuisances sonores. Dans ses colonnes, une retraitée de 60 ans témoigne qu'elle est obligée de se "réfugier" dans sa cave pour vivre correctement. En effet, nombreux sont les conséquences sanitaires des bruits et pas qu'au niveau des oreilles. On pense aux troubles du sommeil, à la difficulté d'apprentissage, aux problèmes cardiovasculaires, et même aux maladies neuro-dégénératives. Ces risques sont d'autant plus grands pour les personnes habitant dans les zones aéroportuaires. Ces dernières peuvent perdre 3 ans de vie en bonne santé. Mais, les nuisances sonores sont présentes partout dans la vie quotidienne. Comment se présentent-elles ? Quid des moyens de prévention ?