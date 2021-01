Comment soulager un mal de dos sans médicament ?

Rassurez-vous, la plupart du temps, il s’agit de douleurs mécaniques qui ne révèlent rien de grave. Elles vous alarment sur vos mauvais comportements fragilisant votre dos. Elles se dissipent souvent sans consulter de médecin. Il faudra néanmoins en comprendre les causes et corriger les facteurs qui les provoquent : postures, literie, alimentation ou activité physique. Dans l’urgence, voici quelques bonnes pratiques pour vous soulager.

La dermo-thérapie agit immédiatement sur les nombreux tissus se trouvant sous notre peau. La diffusion de chaleur permet de dilater les vaisseaux sanguins et aide ainsi à éliminer les toxines contenues dans les muscles contracturés. Elle décontracte et soulage les tensions responsables du mal de dos. Plusieurs options s’offrent à vous : plaquez pendant une vingtaine de minutes une bouillotte ou un coussin rempli de noyaux ou de riz à chauffer au four à micro-ondes, prenez un bon bain chaud ou appliquez des patchs chauffants autocollants vendus en pharmacie. Ces derniers agissent pendant une demi-journée et vous pouvez vous déplacer avec. Veillez à protéger votre peau de toute brûlure : insérez par exemple un vêtement entre la source de la chaleur et votre corps.

Des médecins conseillent également d’appliquer des emplâtres de piment (capsaïcine) sur les zones douloureuses. Les piments disposent, en plus des bienfaits du chaud, de vertus antalgiques. Mais attention, ils irritent certaines peaux plus fragiles.

Le froid peut aussi vous aider. Il soulage davantage les douleurs inflammatoires, à l’image de poussées d’arthrose ou de traumatismes (hématomes ou contusions à la suite d’une chute ou d’un coup par exemple). À l’inverse de la chaleur, le froid contracte les vaisseaux et diminue les risques de saignements et de gonflements.

Vous devez observer votre douleur et déterminer ce qui la provoque. En cas de choc ou d’engourdissement dû à de l’arthrose, appliquez du froid. Préférez le chaud pour toute autre raison.