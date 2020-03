Confinement : la distance admise pour un footing, c'est "2 km maximum"

RÈGLES - Confinés, les adeptes de la course à pied profitent de l'attestation de déplacement dérogatoire pour "activité physique individuelle" afin de s'adonner à leur passion. Ce jeudi sur Twitter, le ministère des sports a dû préciser les conditions dans lesquelles il est possible de sortir du confinement pour faire de l'exercice physique.

Sur les quais de Seine de la capitale, sur la promenade des Anglais à Nice, un peu partout en France, les mêmes images : des personnes, en tenue et chaussures de sport, seules ou à plusieurs, qui s'adonnent à leur passion, la course à pied. Le confinement comme une période d'entraînement au marathon... Le phénomène est suffisamment sérieux pour que le ministère des sports, via Twitter, ait dû préciser les conditions dans lesquelles les déplacements "brefs" en lien avec une activité physique individuelle étaient autorisés. "Vous ne devez pas sortir plus longtemps que pour aller faire une course. L'idée est de se dégourdir les jambes", peut-on lire en réponse à un internaute qui se demandait s'il était possible de parcourir 10 km en restant à 500 m autour de chez soi. Le "terrain de jeu" se limite au quartier, au pâté de maison, continue le ministère.

"1 km, 2 km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi", continue le community manager du ministère. "Un petit footing est possible pour votre équilibre mais pas un 10 km !" À noter d'ailleurs que cette distance - de 1 à 2 km - concerne les personnes n'habitant pas en cœur de ville. En ville, "les distances doivent être plus courtes", est-il encore précisé.

Sur son site, le ministère des Sports rappelle qu'une pratique minimale d’activités physiques dynamiques est recommandée, ce qui correspond à 1 heure par jour pour les enfants et les adolescents, et à 30 minutes par jour pour les adultes. On peut notamment y lire plusieurs conseils pour garder la forme, tout en restant à l'intérieur. Des conseils que vous pouvez également retrouver sur LCI.

Ce jeudi, au 3e jour du confinement, Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Didier Lallement, le préfet de police, ont lancé un appel solennel aux Parisiens regrettant que "certains secteurs de la capitale restent cependant trop fréquentés par des promeneurs et sportifs, en particulier le parc des Rives de Seine, le Champs-de-Mars, les Invalides et les bois de Boulogne et de Vincennes", assurant que "dans ces secteurs et dès aujourd’hui, les forces de l’ordre assureront des contrôles stricts des motifs de déplacement privé." La mairie de Bordeaux a elle aussi pris jeudi un arrêté interdisant ses quais sur les deux rives de la Garonne parce qu'ils restaient "fréquentés anormalement par les promeneurs et joggeurs".

