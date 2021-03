Covid-19 : Moselle, Haute-Garonne, Nice... Les mesures de restrictions locales se multiplient

Avec 25.403 cas et 261 décès liés au Covid-19 en 24h, selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement dimanche 28 février, la France fait face à une hausse du nombre de cas. Face à la propagation du virus et l'inquiétude liée au taux d'incidence (le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours) élevé, de nombreuses mesures ont été adoptées à travers le pays. En Moselle, un test PCR ou antigénique sera exigé pour passer la frontière avec l'Allemagne, tandis que Nice ferme l'accès à son littoral le week-end. LCI fait un tour d'horizon des dispositifs mis en place locale dans les régions.

La préfecture du Nord a décrété un confinement le week-end pour Dunkerque et ses environs. La mesure a pris effet le vendredi 26 février, à 18 heures. Face à une flambée de l'épidémie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé mercredi un confinement local le week-end pour la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et la Communauté de communes des Hauts de Flandre, mais sans préciser la durée de cette mesure. Les taux d'incidence y sont passés en deux semaines de 517 à 910 cas pour 100.000 habitants dans la CUD et de 449 à 844 dans la CCHF, ont indiqué dans un communiqué la préfecture et l'Agence régionale de santé.