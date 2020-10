Confinement : Delfraissy suggère un couvre-feu pendant les fêtes et "n'exclut pas" une 3e vague

"Les données que nous avons montrent qu'au 1er décembre, nous ne serons pas à 5000 contaminations par jour, ça je peux vous le dire d'emblée aujourd'hui, il va falloir plus de temps", a posé l'immunologue, qui a toutefois salué dans le confinement "une décision rapide, ajustée à la situation sanitaire actuelle". "Je ne veux pas paraître comme celui qui annonce toujours les mauvaises nouvelles", mais "le scénario, il est plus d'avoir un confinement de ce type pendant une période d'un mois, de regarder les différents marqueurs et ensuite, de sortir de ce confinement, via par exemple un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le Nouvel an, pour en sortir uniquement début janvier".