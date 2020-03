Confinement, jour 2 : cinq recommandations de l'OMS pour "préserver sa santé mentale"

Confinement, jour 2. Les mesures de restriction des déplacements de la population, prises pour limiter la propagation du coronavirus en France, doivent durer 15 jours. Au moins. Si on suit les modèles chinois ou italiens, plusieurs semaines de confinement à domicile s'annoncent. Mais à tourner en rond chacun chez soi, parfois loin de ses proches, en étant peut-être en chômage partiel... L'ennui et l'angoisse montent vite.

De manière générale, "être en lien avec les autres", est primordial pour passer cette crise. Il est important de créer ou maintenir le contact avec ses proches mais aussi avec des personnes âgées ou isolées, qui ne doivent pas rester sans lien social durant cet intense moment de stress. "Les personnes âgées, qui présentent parfois des troubles cognitifs, peuvent être plus stressés voire agressifs", prévient Astrid Chevance. "Il faut essayer d’être très clair, avec une information adaptée sur la situation en cours". Il faut aussi s'assurer que nos aînés ont les médicaments nécessaires, sans dévaliser les pharmacies. "C'est déraisonnable d’aller prendre des mois et des mois de traitements, une avance de quinze jours suffit", explique la psychiatre.

"Se protéger et se soutenir les uns les autres" : l'organisation appelle à la solidarité de la population avant tout, en proposant notamment de donner son numéro de téléphone à ses voisins, ou à des personnes qui peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire. Elle incite aussi à "trouvez des occasions de partager des histoires positives et pleines d'espoir à propos de personnes qui se sont rétablies suite au Covid-19".

Il faut également éviter la prise d'alcool et de psychotropes. "Ce sont des stratégies qui peuvent sembler payantes sur le moment pour réduire le stress, mais à long terme c’est désastreux", assure le Dr Chevance. L'euphorie provoquée par ces substances laisse généralement place à une "descente" dure à briser lorsqu'on ne peut pas sortir de chez soi ou s'aérer l'esprit. Pour faire baisser son anxiété, mieux vaut privilégier le dialogue et la relaxation.

Astrid Chevance, médecin psychiatre à Paris, insiste aussi particulièrement sur l'importance de "ne pas décaler son cycle veille-sommeil". C'est encore une fois bien tentant, mais ce n'est pas parce qu'on a pas d'obligations le matin qu'il faut veiller jusqu'à l'aube. "Il faut se lever, ouvrir les volets, essayer de faire rentrer le plus de lumière possible dans l'habitation et maintenir une activité physique de base, y compris si l'on reste complètement à l’intérieur", précise-t-elle. "Si on reste allongé sur un lit jour et nuit, des troubles du sommeil peuvent apparaître ou s'intensifier".

"Les enfants sont particulièrement routiniers", ajoute la psychiatre. Cette situation de confinement peut être très déboussolante pour eux. Alors avec ses petits à la maison, il faut imaginer un emploi du temps pour le travail scolaire, pour les activités de création, pour jouer avec le reste de la famille, pour se reposer, etc. "Il faut aménager quelque chose qui ressemble à leur quotidien, inventer une nouvelle routine pour que lorsqu'ils se lèvent, ils sachent à peu près ce qui les attend dans la journée, et le lendemain", conseille le Dr Chevance.

"En temps de stress et de crise, il est fréquent que les enfants recherchent plus d’affection et sollicitent davantage leurs parents", prévient Astrid Chevance, en s'appuyant toujours sur les recommandations de l'OMS. "Ils peuvent être collants, sans réussir à verbaliser leur stress", explique la psychiatre. Pour débloquer la parole et les inquiétudes des plus jeunes, "il est nécessaire de parler du Covid-19 en étant sincère, honnête et en utilisant un vocabulaire approprié pour leur âge", annonce l'OMS.

"Il ne faut pas balayer les angoisses des enfants mais comprendre ce qui les tracasse, en gardant à l'esprit que leurs inquiétudes ne sont pas toujours celles des adultes", continue la doctoresse. Un enfant de 3 ans pourra être triste de voir son magasin de jouets fermé. Un enfant de 8 ans pourra avoir peur que ses camarades meurent de l'épidémie. Un enfant de 13 ans pourra être démoralisé à l'idée de ne plus voir son amoureux ou amoureuse durant des mois. La meilleure solution, en parler et proposer des solutions : appeler les amis, les proches pour lesquels ils se font du souci par exemple. Il faut d'ailleurs éviter de séparer les enfants de ceux qui s'occupent d'eux habituellement. Et si des périodes longues de séparation sont tout de même à prévoir, il faut idéalement maintenir un contact régulier avec la famille, avec des appels quotidiens.