Confinement local : 20 départements sous "surveillance renforcée"

Les habitants des vingt départements sous surveillance s’attendent à un reconfinement le week-end et ils ne sont pas forcément contre, comme une infirmière croisée dans l’Essonne. “Ne serait-ce que reconfiner et augmenter un peu les restrictions, je pense que c’est important. Parce que nous, en tout cas à l'hôpital, on est fatigué, on est épuisé. La troisième vague, c’est trop dur pour nous”, affirme-t-elle. À Albert, dans la Somme, Emmanuelle Guffroy, une commerçante dans le magasin "Les Cocottes” craint, au contraire, pour son chiffre d’affaires.