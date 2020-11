Confinement pour au moins 15 jours, restrictions jusqu'à Noël : le détail des annonces de Jean Castex

"Si la tendance observée se confirme, nous pensons que le pic de la 2e vague pourrait être atteint dans nos hôpitaux la semaine prochaine. Ce serait une très bonne nouvelle", indique Jean Castex.

Si ce scénario se confirmait, des premières mesures d’allègement "pourraient intervenir à compter du 1er décembre", "strictement limitées aux produits et commerces de première nécessité", et sous réserve d'un "protocole renforcé". Bars, restaurants ou salles de sport ne seront pas concernés par un tel assouplissement et devront rester fermés au delà du 1er décembre et peut être jusqu'à Noël. Par ailleurs, l'attestation de déplacement sera toujours nécessaire au delà du 1er décembre.

En revanche, si la situation devait à nouveau se détériorer, avec une nouvelle hausse des patients en réanimation, "nous serions amenés à prendre des mesures supplémentaires afin d'arrêter la vague", indique le chef du gouvernement.

Quoi qu'il arrive, les restrictions de déplacement, avec attestation obligatoire, resteront en vigueur après le 1er décembre, et "au moins jusqu'aux vacances de Noël", a précisé Matignon à LCI.