VIDÉO - Pour le Dr Gérarld Kierzek, "le seul moyen d’arrêter la propagation du virus, c’est d’arrêter les contacts entre les gens"

La France s’apprête à entrer dans un nouveau stade de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Au cours d'une nouvelle allocution ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé l’interdiction des déplacements non essentiels à partir de ce mardi à midi, "pour une durée de quinze jours au moins". Une période de confinement en somme, même s'il n'a pas employé le mot.

D'après le Dr Gérald Kierzek, ce renforcement des mesures était "inévitable" afin de ne pas mettre le système hospitalier en péril avec l’afflux de nouveaux patients dans les prochains jours. "On a vu que les mesures annoncées la semaine dernière par le Président République puis par le Premier ministre ne suffisaient pas", explique-t-il à LCI.fr dans la vidéo ci-dessus.

"On l’a vu notamment au moment des élections, qui n’étaient pas la meilleure idée qui soit. On a vu ce week-end des gens dans des parcs, on a vu des gens sortir. Les jeunes se sont dits ‘j’ai pas d’école, j’ai pas de lycée, j’ai pas de fac, c’est les vacances ! ‘. Mais non, ce ne sont pas les vacances ! L’épidémie, elle est en sous-marin. Elle est là, c’est un iceberg. On est avec le bateau, on est en train d’arriver, et plus on avance, plus on voit l’iceberg qui est en train de sortir, et plus on voit que cet iceberg est monstrueux. Et le seul moyen d’arrêter la propagation du virus, c’est d’arrêter les contacts entre les gens. Donc on ne peut plus avoir des gens dans la rue. On ne peut plus avoir des gens dans des parcs. On ne peut plus avoir des gens dans des cinémas. On reste chez soi !".