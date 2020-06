Confinements locaux, "méga-cluster" : la France peut-elle connaître la même situation que l’Allemagne ?

Inquiétude outre-Rhin. Érigée comme un modèle dans la gestion de l’épidémie, l’Allemagne connaît ces derniers jours une recrudescence du nombre de cas de coronavirus. Dans le nord-ouest du pays, plus de 1550 personnes ont été testées positives au Covid-19. C’est du plus grand abattoir d’Europe, situé à Gütersloh, qu’est partie la contamination. Résultat : les autorités ont décidé de reconfiner plus de 600.000 habitants des cantons de Gütersolh et celui voisin de Warendorf.

Si ce confinement, qui doit durer dans un premier temps jusqu’au 30 juin, n’est pas aussi strict que celui en vigueur en France entre mi-mars et mi-mai, les mesures sont tout de même restrictives : limitation des contacts entre personnes, interdiction des activités de loisirs dans des espaces clos, et fermeture des bars, cinémas ou musées.