Contagiosité, immunisation... Ce que l'on sait de nouveau à propos du coronavirus

Plus les jours passent, plus la pandémie avance. Mais elle n'est pas la seule : la science aussi. Au cours de ces dernières semaines, les avancées ont été très concrètes autour du monde, même si elles ne restent pour l'heure qu'au stade de l'étude. Rarement un virus n'aura produit autant de publications en si peu de temps, quitte à, parfois, s'abstenir des mesures élémentaires d'examen par les pairs. C'est dire si les scientifiques et chercheurs du monde entier sont à pied d'oeuvre. Voici ce que l'on a appris ces derniers jours.

Sur ce point, la science avance. Auparavant, les scientifiques estimaient qu'il fallait avoir certains symptômes pour être contagieux, comme la toux notamment. Mais cette semaine, une étude est venue chambouler les certitudes. Réalisée par des chercheurs de l'université de Guangzhou en Chine et publiée dans la revue Nature, elle indique que la contagiosité pourrait être à son apogée avant qu'une personne ne déclare des symptômes. Les chercheurs ont effectué des prélèvements dans la gorge de patients et ont "détecté des charges virales élevées peu de temps après l'apparition des symptômes, qui ont ensuite progressivement diminué vers la limite de détection vers le jour 21", expliquent-ils. Et ils estiment que 44% des cas étudiés avaient été infectés au cours du stade préasymptomatique de la personne contaminante.

Autre question, le virus peut-il survivre en aérosol, dans des gouttes plus petites (moins de 5 micromètres), voire quand l'eau s'est évaporée ? Et ainsi rester actif en suspension dans l'air, comme c'est le cas notamment pour la rougeole ? Plusieurs études ont été menées sur ce sujet. Les Académies américaines des sciences ont récemment fait part d'informations faisant pencher la balance en faveur d'une transmission du virus par des bioaérosols ( qui sont des particules aéroportées vivantes ou provenant de micro-organismes vivants) et non plus seulement par les gouttelettes projetées directement sur le visage ou des surfaces.

Dans une étude, des chercheurs de l'université du Nebraska ont notamment retrouvé des portions du code génétique du virus dans l'air expulsé par des malades Covid-19. "Ils ont trouvé de l'ARN de virus au bout de deux heures. On ne sait pas en revanche s'il était encore infectieux. Cette question de la présence du virus dans les aérosols est primordiale, cela voudrait dire qu'il flotterait dans l'air et sortirait même par le nez ; il faut attendre d'autres études scientifiques pour le savoir", souligne Christophe Bécavin, chercheur à l'Institut Pasteur et spécialiste des mécanismes d'entrée du virus dans l'organisme.