Coronavirus : 100.000 personnes vaccinées, est-ce vraiment "40 morts" évitées ?

Comment a-t-il réalisé ce calcul ? Auprès de LCI.fr, l'intéressé a détaillé avec méthode son raisonnement "tout à fait mathématique". "Le calcul est tout simple : j'ai pris une incidence de 500 cas pour 100.000 habitants", explique, en guise d'introduction, notre interlocuteur. De fait, le nombre concorde au taux actuel de personnes positives au Covid-19 en Île-de-France, à 552 cas pour 100.000 habitants ce mardi. "Or, si on vaccine ces personnes, on évite les cas graves, les hospitalisations et les décès", rappelle-t-il.

"Si on considère qu'en moyenne 8% des personnes atteintes du coronavirus décèdent, cela donne 40 décès sur cette période", conclut-il. Pour rappel, il est encore très compliqué de connaître le taux de létalité de la maladie, soit le nombre de morts rapportés aux contaminés. Mais globalement, si on prend la surmortalité liée au coronavirus, on sait que le pays a enregistré en 2020 une surmortalité de 9%, toutes causes confondues, selon un bilan provisoire rendu par l'Insee. Théoriquement, ce sont donc bien autant de vies sauvées. "Aujourd'hui, c'est ce qu'on évite en vaccinant. Si on le fait dans une semaine, ce sont autant de personnes qui risquent d'arriver dans nos services."