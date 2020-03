Coronavirus : 12 cas et 5700 élèves privés de cours, le Morbihan à l’épreuve de l’épidémie

Douze cas de coronavirus ont été détectés dans le Morbihan. Résultat : tout rassemblement collectif est interdit et 5.700 élèves sont privés de cours jusqu'au 14 mars, ont annoncé les autorités lundi. "Le point de situation de ce lundi 2 mars à 19h30 entre la préfecture du Morbihan, l'Agence Régionale de Santé et l'Académie de Rennes, fait état d'un bilan de 12 cas avérés de coronavirus/COVID-19 dans le Morbihan", a indiqué la préfecture dans un communiqué de presse diffusé dans la soirée.

Un peu plus tôt dans la journée, les autorités avaient évoqué treize cas de personnes contaminées résidant dans les communes de Crac'h (six cas), d'Auray (trois cas), Saint-Philibert (un cas) et Carnac (trois cas). "Les chiffres évoluent de minute en minute. La situation est évolutive", avait prévenu le préfet du Morbihan Patrice Faure. "On n'a pas identifié à ce stade quelle était l'origine de la contamination. Il n'est pas impossible que cette contamination soit autochtone (...) à partir d'un patient qui est déjà sur le territoire breton", a ajouté Stéphane Mulliez, directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) de Bretagne.