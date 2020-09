17 mars-17 septembre : six mois après le choix du confinement, que sait-on du virus ?

C'était il y a six mois. Déjà. Le 17 mars, à 12 heures, pour la première fois de son histoire, la France toute entière entrait en confinement "pour au moins quinze jours", afin de freiner l'expansion de la pandémie de Covid-19, un virus totalement inconnu du grand public cinq mois plus tôt. À cette date, l'Asie était encore l'épicentre de la pandémie à venir et le nouveau coronavirus, nommé Sars-Cov-2, avait alors fait moins de 5000 victimes dans le monde. La moitié d'une année plus tard, presque aucun continent ni pays n'a été épargné, 28 millions de personnes ont été contaminées, et plus de 900.000 personnes sont décédées.

Une seconde vague à l'automne ou cet hiver ? Il semble acquis qu'il faille continuer de vivre avec le Covid-19 encore plusieurs mois. Voire plusieurs années. Mais dans quelles proportions ? Alors que le nombre de contaminations repart à la hausse, cela va entraîner "mécaniquement" une hausse des cas graves, avec quelques semaines de décalage, a prévenu Olivier Véran sur France Inter ce mardi. Si actuellement, le virus circule surtout parmi les jeunes, population peu à risque, les plus âgés et les plus fragiles seront inexorablement touchés, préviennent certains médecins échaudés par la première vague . D'aucuns misent sur l’existence d’une immunité acquise lors de la première vague pour éviter la seconde et notamment une nouvelle saturation des hôpitaux et des services de réanimation.

Immunisé après une première infection ? Le premier cas de deuxième contamination recensé il y a peu par l’université de Hong Kong laisse à penser que cette immunité acquise lors d'une première infection n’est pas pérenne. Toutefois, les spécialistes notent un motif d'espoir dans le fait que cette réinfection s'est révélée moins sévère que la première, signe que le système immunitaire aurait appris à se défendre. Outre les anticorps, des chercheurs espèrent qu’un autre type de réponse immunitaire, basé sur des cellules, les lymphocytes T, puisse freiner l’épidémie.

Les enfants "super transmetteurs" ou non ? Si au début de l’épidémie, des scientifiques alertaient sur le potentiel rôle contaminant des plus jeunes, il semblait acquis qu'ils n'étaient finalement pas de grands vecteurs de diffusion. Mais une étude publiée fin juillet est venue de nouveau inciter à la vigilance. Sans symptôme, mais infectés et même très contagieux ? C'est, en substance, ce qu'elle est venue souligner, s'appuyant sur le fait que le taux de matériel génétique du coronavirus détecté dans le nez d'enfants de moins de cinq ans est 10 à 100 fois plus élevé que celui trouvé chez des enfants plus âgés et des adultes. De manière générale, nombre d'experts appellent à prendre en compte l'âge des enfants en matière de contagiosité.

Un vaccin pour bientôt ? La mise au jour d'un vaccin serait la façon la plus efficace de lutter contra la propagation du virus. Les laboratoires du monde entier se sont lancés dans cette course effrénée et aux enjeux financiers considérables, personne ne semble vraiment pouvoir dire, malgré les effets d'annonces, quand ce jour historique arrivera. Ces derniers mois, les chercheurs évoquaient plutôt le premier semestre 2021 pour qu’un vaccin voit le jour. Mais le mois dernier, la Russie a annoncé la mise à disposition prochaine d’un vaccin. Plus récemment encore, c'est le gouvernement américain qui a annoncé préparer la distribution à grande échelle d’un vaccin d’ici le 1er novembre, soit deux jours avant l’élection présidentielle. Suscitant la défiance des concurrents démocrates de Donald Trump.

D'où vient vraiment le virus ? Pour les services de renseignements américains, le virus du Covid-19 n'a pas été créé par l'homme ou modifié génétiquement. Connaître son origine permettrait de mieux le comprendre et mieux le combattre. Si des virus proches ont été retrouvés chez la chauve-souris fer à cheval du Yunnan en Chine, et chez le pangolin malais, aucun chercheur n'est parvenu, pour l'heure, à identifier un animal infecté par un virus à 99% similaire ce qui permettrait de remonter la piste qui l'a mené jusqu'à l'Homme.