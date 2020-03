Coronavirus : 20 morts dans un Ehpad des Vosges depuis le début de l'épidémie

Situation dramatique dans cette résidence pour personnes âgées des Vosges. Installé à Cornimont, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Couarôge, qui compte 164 lits, a perdu un grand nombre de patients depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus en France.

Dans un communiqué, ce lundi 23 mars, la préfecture des Vosges et l'Agence régionale de santé Grand Est annoncent ainsi qu'"en dépit de l'engagement du personnel soignant et du volontarisme de son équipe de direction", du "renforcement des mesures de sécurité et d'hygiène", "du renfort matériel, logistique et humain pour soulager les équipes soignantes et hôtelières de l'établissement", la résidence a enregistré "20 décès en lien possible avec le COVID-19". L'ARS et la préfecture tiennent toutefois à préciser que l'information parues dans certains médias selon lesquelles "neuf corps auraient été évacués de l’Ehpad ce matin" est erronée.