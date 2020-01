Coronavirus : ce que l'on sait du quatrième cas confirmé en France

Ajoutés aux trois cas déjà confirmés, cela fait donc un total de quatre cas avérés en France. Ce nouveau cas n'est pas lié aux trois premiers, hospitalisés à Bordeaux pour l'un, et à Paris pour les deux autres, dans un état qui ne génère pas d'inquiétude.

Mais c'est la première fois qu'un "cas sévère" du nouveau coronavirus est détecté en France.

Au moins 250 Français et plus de 100 ressortissants d'autres pays européens vont être rapatriés à bord de deux avions distincts et "seuls des citoyens sains ou asymptomatiques seront autorisés à voyager", a annoncé la Commission européenne. La ministre française de la Santé Agnès Buzyn a annoncé mardi matin qu'un premier avion avec une équipe médicale à bord atterrirait "jeudi après-midi à Wuhan" et serait de retour en France "vendredi soir, vendredi dans la nuit ou samedi matin".