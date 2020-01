Coronavirus : comment les Français de Wuhan vont être rapatriés ?

Les entreprises françaises s'attellent elles aussi à rapatrier leurs expatriés de la province chinoise contaminée par le virus. Présent à Wuhan depuis les années 1990, le groupe automobile PSA gère trois usines et 2000 employés, dont 38 expatriés. Ces derniers doivent être rapatriés en France, mais la date et les modalités de leur retour ne sont pas encore connues.

Renaut, qui possède à Wuhan une usine de production et un centre de recherche et développement avec son partenaire DongFeng, emploie sur place 2000 personnes, dont une cinquantaine d'expatriés. Mais en raison des congés du Nouvel An, la plupart de ces expatriés se trouvaient en dehors de la ville lorsqu'elle a été placée sous quarantaine. "On est en lien avec le Quai d'Orsay pour leur rapatriement", a indiqué une porte-parole du groupe.