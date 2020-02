Coronavirus : doit-on craindre une contamination des animaux sur le sol français ?

Le risque sur le sol français, et plus largement en Europe, est quasiment nul

Les experts que nous avons interrogés se veulent rassurants. "Le risque sur le sol français, et plus largement en Europe, est quasiment nul, nous assure Olivier Terrier, chercheur du CNRS au Centre international de recherche en infectiologie. Pour qu'il y ait une contamination via une source animale, il faudrait déjà que les animaux soient porteurs du coronavirus".

Or d'après les informations que possèdent aujourd'hui les experts, "il n'y a pas de relais avec des animaux domestiques, mais bien avec des animaux sauvages", nous indique Jeanne Brugère-Picoux, professeure à l’École nationale vétérinaire d’Alfort. "Le virus à l’origine de l’épidémie qui sévit actuellement en Chine est un betacoronavirus comme les virus du Sras et du Mers (syndrome respiratoire du Moyen-Orient). L’étude de son génome confirme qu’il s'agit d’un virus proche à 96 % du coronavirus présent chez la chauve-souris. On ne connaît pas encore l’origine de la contamination humaine dans le marché de fruits de mer de Wuhan. Plusieurs hypothèses sont émises : serpents, rats des bambous, civette…", indique-t-elle par ailleurs dans une publication de l'Afas (Association française pour l’avancement des sciences). En clair, le coronavirus de la chauve-souris a muté et un animal sauvage, présent sur le marché de Wuhan, a servi d'hôte réservoir secondaire. Cette bête, ou ces animaux, ont été porteurs du virus 2019_nCov, sans être eux-mêmes malades, et pourraient l'avoir transmis à l'homme.

"La nature des animaux n'est pas la même en Europe, souligne Olivier Terrier. Les barrières d'espèces ne se franchissent pas si facilement." Ces barrières empêchent, en règle générale, à un micro-organisme de se transmettre d’une espèce animale à une autre. "Le risque est proche de zéro", martèle-t-il. "Aucun relais avec des animaux domestiques n'a été observé pour le Sras", le rejoint la Pr Brugère-Picoux.