Coronavirus : 2288 nouveaux cas en 24 heures, une progression inédite depuis mai

"Les indicateurs se dégradent, confirmant une circulation plus active du virus sur l'ensemble du territoire, en particulier chez les jeunes adultes", a souligné la Direction générale de la Santé en appelant à "renforcer la vigilance". En outre, depuis jeudi 6 août, 21 nouveaux clusters sont apparus dans le pays portant leur nombre total à 787, dont 288 actifs et 499 clôturés.

La situation continue de se dégrader en France. En l'espace de 24 heures, 2288 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus, une progression inédite depuis le mois de mai, d'après le bilan quotidien de la Direction générale de la Santé (DGS) publié ce vendredi 7 août. En tout, plus de 9330 nouveaux cas ont été enregistrés en une semaine (dont 1604 jeudi et 1695 mercredi), alors que la barre des 1000 contaminations par jour avait été de nouveau franchie fin juillet.

La France compte désormais 30.324 décès, soit 12 de plus que jeudi, dont 19.818 au sein des établissements hospitaliers et 10.506 en établissements sociaux et médico-sociaux. Ce dernier chiffre sera actualisé le 11 août. Le nombre des patients du Covid-19 en réanimation a en revanche légèrement baissé à 383 malades, soit sept de moins que la veille, alors que ce solde en réanimation oscille entre hausse et baisse ces derniers jours, rompant ainsi avec la baisse continue observée depuis avril.