Relâchement face au covid-19 : l'appel d'Olivier Véran aux jeunes

"Sans doute que les personnes vulnérables et âgées ont conservé un niveau de prudence élevé alors que les jeunes, eux, font moins attention". Olivier Véran appelle les Français les plus jeunes à la vigilance. Dans un entretien au Parisien de ce dimanche, le ministre de la Santé estime que les jeunes doivent se montrer plus "vigilants" qu'ils ne le sont actuellement. Il observe notamment un relâchement des mesures barrières qui explique qu'une majorité des patients actuels du coronavirus soient "jeunes, plus jeunes que lors de la précédente vague" avec un "taux d'asymptomatiques [...] extrêmement élevé".

Olivier Véran a particulièrement pointé du doigt le comportement "lors des rassemblements festifs et surtout familiaux, à l'origine de clusters." S'il comprend le "besoin de changer d'air et de souffler", le ministre de la Santé rappelle que "beaucoup de jeunes étaient contaminés et [que] le virus a fini par se propager dans la population en Catalogne" (qui procède à un reconfinement NDLR).