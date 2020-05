Coronavirus : 4,4% des Français contaminés, très loin de l'immunité collective

Moins de Français touchés que prévu. Fin avril, l'Institut Pasteur avait estimé que 5,7% de la population (marge d'incertitude entre 3 et 10%), soit 3,7 millions de personnes, auraient été contaminés par le Covid-19 au 11 mai. Or, il a revu ses prédictions à la baisse. Selon les résultats d'une étude publiée dans la revue Science ce mercredi 13 mai, basée sur des projections à partir de données d'hospitalisation, seuls 4,4% des Françaises et Français auraient été infectés, soit 2,8 millions de personnes.

Des chiffres inférieurs donc à ceux que les chercheurs avaient envisagés dans la pré-publication de leur étude, mise en ligne le 20 avril dernier. "Ce sont surtout les intervalles d'incertitude qui comptent : on était entre 3 et 10%, on est aujourd'hui entre 3 et 7%. Sur un plan purement épidémiologique cette variation ne change rien, on reste dans le même ordre de grandeur", a expliqué à l'AFP Simon Cauchemez, de l'Institut Pasteur, qui a œuvré à cette modélisation épidémiologique.