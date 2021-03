"400.000 Français vont avoir un Covid long" : d'où vient ce chiffre ?

La Haute Autorité de santé décrit cette forme de la maladie comme la persistance "d'au moins un des symptômes initiaux, quatre semaines après le début de la phase aiguë de la maladie, et sans qu'aucun de ces symptômes ne puisse être expliqué par un autre diagnostic". Si l'on ne connaît toujours pas les raisons pour lesquelles certains malades continuent de ressentir une fatigue extrême ou des difficultés respiratoires, on commence à savoir combien de personnes sont touchées.

La branche européenne de l'OMS avait en effet indiqué en février dernier qu'"environ un malade du Covid-19 sur dix reste souffrant après 12 semaines, et souvent pour beaucoup plus longtemps". Hans Kluge, le directeur de l'organisation sanitaire en Europe, avait alors plaidé pour donner à cette cause "la plus haute importance".

Une communication onusienne qui se rapproche des conclusions d'une étude britannique sur le sujet. Publiée en juin, elle a analysé les données de l'application "COVID Symptom Study", dans laquelle chaque personne malade peut entrer les symptômes qu'elle a eus. À partir de ces questionnaires autoadministrés, les chercheurs ont conclu que près de 10% des personnes malades enregistraient des symptômes au-delà de trois semaines.