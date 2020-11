551 nouveaux décès du Covid-19, le bilan quotidien le plus lourd de cette deuxième vague

"Le pic de l’épidémie est devant nous, la deuxième vague progresse toujours", a insisté Jérôme Salomon, qui a annoncé le bilan du jour. Le directeur général de la Santé a constaté "une progression plus lente" de l’épidémie "partout où ont été appliquées des mesures de freinage précoce, en particulier le couvre-feu". À l’instar du ministre de la Santé, qui notait dimanche 7 novembre un "frémissement" dans les chiffres, signe d’un ralentissement de la circulation du virus. "C’est encourageant et cela nous incite à continuer collectivement nos efforts", a poursuivi Jérôme Salomon, tandis que le confinement de la population, plus souple qu’au printemps, doit durer au moins jusqu’au 1er décembre.

S’agissant des données hospitalières, 31.125 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, tandis que 4.690 patients se trouvent en réanimation, soit 151 de plus qu'hier. Aujourd’hui, la capacité en service de réanimation est de 6.400 lits (contre 5.000 il y a peu) et devrait bientôt passer à 7.500 lits, compte tenu des fermetures de blocs opératoires et des déprogrammations d’interventions chirurgicales. Car le pic des hospitalisations "est encore devant nous", a prévenu sur France Inter Martin Hirsch, directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP). "Ce n’est pas sous contrôle partout et les jours à venir sont très compliqués, forcément."