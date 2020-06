Coronavirus : 690.000 vies sauvées grâce au confinement en France, d'où vient ce chiffre cité par Olivier Véran ?

L'Imperial College of London a publié lundi 8 juin dernier un rapport qui conclut que le confinement aurait permis de baisser drastiquement le taux de reproduction du virus et d'éviter un total d'environ 3,1 millions de décès répartis dans onze pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse). Les auteurs affirment que "le confinement a eu un effet substantiel" sur le contrôle de l'épidémie même si l'impact de chaque mesure, prise individuellement, reste difficile à quantifier. Selon le document, la France est le pays qui aurait le plus profité du confinement. Il cite ensuite ce chiffre : jusqu'à 690 000 décès supplémentaires auraient pu survenir. A titre de comparaison, Italie, Allemagne et Royaume-Uni auraient pu dénombrer respectivement 630.000, 560.000 et 470.000 victimes de plus.

Une autre étude sur les effets du confinement a été mise en avant par l'Institut Pasteur dans ses résultats publiés le 13 mai 2020. Elle conclut elle aussi à un nombre important de cas évités : ainsi, la part de la population française infectée par le coronavirus au 11 mai (4,4%) est plus faible que les prédictions initiales (5,7%) effectuées avant le confinement. En revanche, le chiffre de 690.000 n'est pas cité. L'université de Berkeley a aussi réalisé une étude qui va dans ce sens : 62 millions de cas confirmés (et non de décès) par le coronavirus auraient été évités dans six pays (Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Iran et Italie) grâce aux mesures mises en place dont environ 1.4 million de cas en France.