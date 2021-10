À cause de l'épidémie de Covid, les cas de tuberculose explosent

C'est la première fois en plus de dix ans que les décès liés à la tuberculose repartent à la hausse, alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce jeudi 14 octobre. En cause, la perturbation des services de santé due à l'épidémie de Covid-19, qui a anéanti des années de lutte contre la tuberculose. Et la situation semble loin de s'améliorer car un nombre croissant de personnes ne savent pas qu'elles souffrent de la maladie, que l'on peut traiter et guérir, s'inquiète l'institut dans son rapport annuel sur la tuberculose qui porte sur 2020.

Ce serait environ 4,1 millions de personnes souffrant de tuberculose qui n'ont pas été diagnostiquées ou n'ont pas été officiellement déclarées, un chiffre en forte hausse par rapport aux 2,9 millions de 2019. Cette maladie infectieuse est provoquée par une mycobactérie, le bacille tuberculeux, qui se transmet par voie aérienne, touche le plus souvent les poumons et est mortelle si elle n'est pas correctement traitée.

Les personnes séropositives sont aussi vulnérables face à cette maladie, puisque "l’infection à VIH constitue le facteur de risque le plus important d’évolution d’une infection par la tuberculose en une tuberculose active", précise le site du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, appelé aussi Onusida.

Selon le rapport de l'OMS, il y a eu l'an dernier 214.000 décès dus à la tuberculose parmi les patients séropositif et 1,3 million de décès parmi les autres patients (contre 1,2 million en 2019), contre respectivement 209.000 et 1,2 million en 2019. Soit un total de quelque 1,5 million de morts sur l'année passée, un bilan en hausse par rapport aux 1,4 million de décès en 2019, et qui se calque sur celui de 2017. Un retour en arrière inquiétant pour l'OMS, dont les projections prédisent que le nombre de personnes développant la tuberculose et mourant de cette maladie pourrait être encore "beaucoup plus élevé en 2021 et 2022".

"Ce rapport confirme nos craintes que la perturbation des services de santé essentiels due à la pandémie pourrait commencer à réduire à néant des années de progrès contre la tuberculose", a souligné le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, dans un communiqué. Et d'ajouter : "Il s'agit d'une nouvelle alarmante qui doit servir de signal d'alerte mondial quant au besoin urgent qu'il y a à investir et innover pour combler les lacunes en matière de diagnostic, de traitement et de soins pour les millions de personnes touchées par cette maladie ancienne mais évitable et traitable."