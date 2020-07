A Marseille, le nombre de cas de Covid-19 double tous les deux jours, alertent des médecins

Des données qu’ils disent avoir recueillies auprès de l’IHU Méditerranée Infection et de Santé Publique France, sans plus de précisions. Sans l’invalider, l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) ne confirme pas à LCI cette tendance et renvoie à son prochain bulletin hebdomadaire, qui sera publié mercredi 15 juillet.

"Nous appelons à la responsabilité des pouvoirs locaux et nationaux afin que la 2e ville de France, ville ouverte sur la Méditerranée, ville de tourisme, ne devienne pas très vite une ville sinistrée", écrivent Annie Levy-Mozziconacci et ses confrères, qui demandent à ce que l’ARS PACA mette en place "en urgence les moyens financiers et humains", et notamment des brigades pour faire de la prévention auprès des habitants et des touristes. Ils veulent également que la ville de Marseille installe une "cellule Covid" permettant de suivre quotidiennement la situation sanitaire et que le dépistage soit "systématique" dans les aéroports et les gares maritimes.