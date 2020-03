Coronavirus : à Paris, le premier "coronadrive" est déjà plein jusqu'à la semaine prochaine

A Paris, dans le XVIIe arrondissement, le tout-premier "coronadrive" a ouvert ses portes ce vendredi matin à l’initiative du maire, Geoffroy Boulard (LR), et d’un groupe de médecins libéraux du quartier. "Ils sont venus me voir au deuxième jour du confinement pour me demander d’étudier la faisabilité de mettre en place un centre de dépistage, comme le recommandait dès le 17 mars le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé", explique le maire du XVIIe arrondissement. "Nous avons ensuite réfléchi ensemble à un dispositif, en regardant les initiatives qui avaient été menées à l’étranger et aussi à Nice, l’une des premières villes en France à mettre en place ce type de dispositif", complète-t-il.

L’initiative, à laquelle ont répondu trois laboratoires d’analyse, a été menée avec le soutien de l’Autorité régionale de santé (ARS), de la Caisse primaire d’assurance-maladie ainsi que l’Ordre des médecins. "Ces tests sont réservés exclusivement aux professionnels de santé, qui habitent Paris", souligne le maire du XVIIe arrondissement. Une démarche qui se veut solidaire, alors que le personnel soignant est mobilisé pour combattre la pandémie. "L’enjeu, c’est d’abord de sécuriser les médecins et le personnel hospitalier, qui sont en contact permanent avec des malades. Beaucoup d’entre eux sont très inquiets. Si le test se révèle positif, ils peuvent ainsi se retirer, pour éviter de mettre en danger les patients ou leur propre personne", explique Geoffroy Boulard.