Paris : plus aucune trace détectable du coronavirus dans l'eau non potable

Plus de virus dans l'eau non potable de Paris. Près d'un mois avec la découverte de traces infimes du nouveau coronavirus dans le réseau d'eau non potable de la ville, les derniers prélèvements effectués par Eau de Paris ne font plus état de sa présence. Des tests effectués entre le 22 avril et le 6 mai dernier qu'a pu se procurer France Bleu Paris.

De légères traces du virus avaient été découvertes en avril dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, utilisé notamment pour arroser les parcs et jardins, les fontaines et le nettoyage des rues de la capitale. Des particules du virus avaient notamment été relevées sur 4 des 27 points de prélèvements habituellement testés par Eau de Paris. La mairie avait alors annoncé qu'il n'y avait "aucun risque pour l'eau potable" de la capitale, celle-ci dépendant d'un autre réseau "totalement indépendant".