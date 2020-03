A quand un vaccin contre le Covid-19 ?

Début mars, Donald Trump avait assuré qu'un vaccin contre le coronavirus serait disponible d'ici "trois à quatre mois". Aucune chance, lui ont répondu en cœur les médecins et scientifiques du monde entier. Même si de nombreux pays se sont lancés dans la course, la mise en place d'un vaccin et sa commercialisation sont complexes et longues.

"Comme la plupart des vaccinologues, je ne pense pas qu’un vaccin sera disponible avant 18 mois", a indiqué au journal britannique Annelies Wilder-Smith, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sur LCI, le spécialiste des maladies infectieuses Imad Kansau a abondé en ce sens. "La mise au point d'un vaccin peut être relativement rapide. Le seul inconvénient, c’est qu’il faut en tester la sécurité chez l’homme après l'avoir testé chez l’animal. Ca nécessite pas mal de temps, et on ne peut dire qu’on aura un vaccin dans trois mois."

"Nous avons beaucoup investi de temps, d’énergie, d’argent, donc oui nous sommes raisonnablement optimistes d’y arriver assez vite. Mais quand on développe un vaccin on doit faire attention à son efficacité mais aussi sa sécurité. Donc quand on allie les deux, il faut plusieurs mois. Le vaccin ne va pas permettre de contenir l’épidémie actuelle, le vaccin c’est pour plus tard", a ajouté sur TF1 Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service à l’hôpital Saint-Antoine (Paris).