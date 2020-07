Coronavirus : un nouvel effet secondaire découvert ?

"Cette urgence médicale devrait être reconnue par les professionnels de la santé et traitée promptement". Le cas d'un patient français présentant à la fois les symptômes du coronavirus et une complication thromboembolique localisée au niveau du pénis a récemment été rapporté par la revue The American Journal of Emergency Medicine.

Le sexagénaire, admis aux urgences à Versailles, dans les Yvelines, après avoir subi une détresse respiratoire aiguë particulièrement virulente a développé, après l'intensification de ses soins, un symptôme jusqu'alors inédit chez les personnes infectées par le Covid-19 : le priapisme. A savoir, une érection prolongée, au-delà de quatre heures, en dehors de toute stimulation sexuelle.