Coronavirus : en quoi consiste l'accord européen signé pour 400 millions de vaccins signé avec le laboratoire AstraZeneca ?

L'Union européenne a sécurisé samedi 13 juin son approvisionnement en vaccins contre le nouveau coronavirus en concluant un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca qui garantit la fourniture de 300 millions de doses. L'accord a été négocié par l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie avec le groupe né en 1999 de la fusion du Suédois Astra et du Britannique Zeneca. Il prévoit l'approvisionnement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, ainsi que d'autres pays européens volontaires, dès qu'un vaccin contre le Covid-19 sera découvert.

Les principaux groupes pharmaceutiques sont engagés dans une course contre la montre pour mettre au point un vaccin contre le coronavirus, qui a jusqu'à présent fait plus de 417.000 morts et contaminé plus de 7,4 millions de personnes dans le monde.

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca avait fait savoir vendredi qu'il attendait pour septembre des résultats sur l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 sur lequel il travaille avec l'université d'Oxford. Des tests sont effectués en Grande-Bretagne, ainsi qu'au Brésil, devenu l'épicentre de la pandémie. Soit, en tout, une dizaine de travaux sur différents vaccins ayant atteint le stade des essais cliniques dans le monde.