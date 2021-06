Auto-tests sur les plages, traçage "à la japonaise" : ce qui va changer cet été dans la traque du Covid-19

Il réitère son engagement de l'été dernier. Dans les colonnes du Journal du dimanche, Olivier Véran a dévoilé ce dimanche 20 juin le nouveau plan de lutte contre le coronavirus pour les mois à venir : campagne de dépistage à grands coups d'autotests, traçage renforcé et mesures d'isolement plus "coercitives". Comme le 20 juin 2020, il assure que désormais "ce n'est plus le virus qui nous traque, mais nous qui le traquons".

La nouvelle méthode estivale s'inscrit pleinement dans le triptyque "tester-tracer-isoler". Sauf que cette fois-ci, "nous avons plus d'outils à notre disposition", s'est félicité le ministre de la Santé auprès de nos confrères. Le filet antivirus se renforce. Les mailles se rétrécissent. À commencer par le dépistage. Des autotests devraient être massivement distribués, et ce, gratuitement, dans les lieux de villégiatures. Ce sera par exemple le cas sur les plages, dans les campings ou encore les hôtels. "Nous allons multiplier les dépistages collectifs par autotest", a ainsi annoncé le ministre. "Il ne s'agit pas de remplacer les tests PCR ni les tests antigéniques, mais d'ajouter une maille supplémentaire à notre filet". Cinq millions de tests seront donc fournis aux centres de loisirs et aux colonies de vacances, et deux millions seront réservés aux lieux de départ et d'arrivée des vacanciers, précise l'hebdomadaire. Au-delà du dépistage personnel, une autre forme de test, encore plus rapide, sera expérimentée. Celle avec des chiens renifleurs. Déployés dans deux zones – un aéroport et un port – cette stratégie pourra être étendue plus largement durant l'été "si ces résultats se montrent concluants".